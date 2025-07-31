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أمطار صيفية خلال ساعات تزامنًا مع انكسار الموجة الحارة

11:40 ص الخميس 31 يوليه 2025

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كتب- محمد نصار:

تشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد البلاد اليوم تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إيذانًا بانكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: 34 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: 30 درجة مئوية

- شمال الصعيد: 38 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية

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