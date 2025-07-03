كتب- حسن مرسي:

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية تشهد حاليًا مستوى من الوحدة الدولية لم يشهده على مدى 45 عامًا من العمل الدبلوماسي، وذلك في ظل جهودها المكثفة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التوحد يأتي في وقت تمر فيه الأطر الدولية الرئيسية بتحديات كبيرة، خاصة مجلس الأمن.

خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، أوضح عبد الفتاح أن المجموعة العربية تعمل ضمن أطر دولية متعددة تشمل مجلس الأمن، الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية.

وأعرب عن أسفه لكون إطار مجلس الأمن مقفول وينهار نتيجة الصراعات السياسية بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن قرارات الأمم المتحدة تُتخذ وتُعلن في الجلسات منذ 7 أكتوبر الماضي، ولكنها غالبًا ما تُصاغ خارج جدران المنظمة.

,شدد السفير عبد الفتاح على أن "الجهد العربي متركز في دعم الجانب الفلسطيني وفي كل ما يطلبه القادة والزعماء العرب وفي الاجتماعات التي تتم من قبل وزراء الخارجية".

وأكد أن هذا الجهد يصب بالكامل في مطالبات الجانب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، لافتاً إلى أن "هناك دول كثيرة تعترف بالدولة الفلسطينية" حالياً.

نتائج إيجابية ملموسة

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح أن الجهود العربية الموحدة توجت بتحقيق كثير من النتائج الإيجابية لصالح القضية الفلسطينية، أبرزها استئناف لجنة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتفعيلها لإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين السفير عبد الفتاح أن العمل في الأمم المتحدة يتطلب استجابة "لحظية" للتعامل مع التطورات السريعة، موضحًا أن أي مشروع قرار تقدمه دولة عربية يمثل المجموعة العربية ككل لدى الأمم المتحدة.

وشدد السفير ماجد عبد الفتاح، على أن العلاقات الشخصية أساس العمل في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ممثل الدولة صاحبة الشأن هو من يفصل في أي اختلاف ينشأ حول مشروع قرار عربي.