حزب أبناء مصر يعتمد قائمة تضم 52 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

عقدت الأمانة العامة لحزب أبناء مصر أمس اجتماعًا موسعًا بحضور اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات، حيث تم اعتماد قائمة تضم 52 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة على مقاعد الفردي في 14 محافظة.

شهد الاجتماع حضور أمناء المحافظات مع مرشحيهم، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود لدعم المرشحين وتجهيز جميع المقار الانتخابية واللجان المعاونة استعدادًا لانطلاق السباق الانتخابي.

وأكدت الأمانة العامة للحزب بدء العمل على تجهيز أوراق الترشح لتقديمها في أقرب فرصة ممكنة وفقًا للجداول الزمنية المعلنة.

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بالتواجد الفاعل في مختلف المحافظات ودعم فرص التمثيل البرلماني لكوادر الحزب، بما يعكس رؤيته في تعزيز العمل السياسي وخدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر قائلًا: "إن اعتماد هذه القائمة الموسعة من المرشحين يعكس إيمان الحزب بضرورة التواجد القوي في جميع المحافظات وخدمة المواطنين عبر كوادر قادرة على تمثيلهم بجدارة تحت قبة مجلس الشيوخ. وندعو جميع أبناء الحزب وجماهيرنا لدعم مرشحينا والعمل بروح الفريق الواحد ضمن تحالف الأحزاب المصرية لضمان تحقيق أفضل النتائج."

وأشار بركات إلى أن الحزب ملتزم بتقديم نماذج مشرفة من المرشحين تجمع بين الخبرة والشعبية والقدرة على خدمة الناس، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز مقرات العمل الانتخابي وتشكيل فرق الدعم والمساندة في كل الدوائر.

ومن أبرز المرشحين في القاهرة الدكتور شريف البنداري مستشار جامعة طنطا، والدكتور حازم أبوجبل استشاري طب الأسنان.

وفي محافظة الجيزة يبرز الدكتور محمد عبدالجواد، واللواء وجيه أمين، ومحمد أبو رحاب، كما يترشح عن قنا شعبان محمود، وعن الأقصر محمود البلك، إلى جانب مرشحين آخرين في باقي المحافظات، على أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للأسماء يوم السبت القادم.

وأوضح الحزب أنه يخوض هذه الانتخابات كأحد الأعضاء المؤسسين لتحالف الأحزاب المصرية، مؤكدًا أنه يشارك ضمن قوائم التحالف والتنسيق الكامل مع جميع أحزابه لتحقيق أفضل تمثيل برلماني وخدمة الصالح العام.