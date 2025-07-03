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رئيس الشعب الجمهوري: اتفقنا على أمور تنسيقية ومعايير مهمة فيما يخص القائمة الوطنية

09:21 م الخميس 03 يوليه 2025

حازم عمر

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كتب- عمرو صالح:

كشف حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل اجتماع قيادات الأحزاب والقوى السياسية لإعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال "عمر"، في تصريحات صحفية، منذ قليل: "اتفقنا على أمور تنسيقية وتشاورية، وعدد من المعايير المهمة فيما يخص القائمة الوطنين، وتشكيل لجنة مشتركة من القوى السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025".

وعقُد، الاجتماع التنسيقي لحزب مستقبل وطن لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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