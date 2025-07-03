جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية، عدا، الشهادة الثانوية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية، يوم الأحد 20 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

فيما أصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

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