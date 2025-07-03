برلماني: خطاب 3 يوليو كتب شهادة وفاة الإخوان وأنقذ الدولة من الفوضى

كتب- نشأت علي:

أكد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 شكّل نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية، حيث مثّل خارطة طريق واضحة مهدت الطريق أمام بناء دولة قوية تتقدم بثبات نحو تحقيق طموحات شعبها.

وقال "سويلم"، في بيان اليوم، إن الثالث من يوليو سيظل يومًا فارقًا في تاريخ الأمة المصرية والعربية، إذ شهد إسدال الستار على جماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت إسقاط الدولة المصرية تحت شعارات دينية زائفة، تخدم أجندات قوى الشر.

وأضاف أن الدرس الأبرز من خطاب الرئيس في ذلك اليوم هو أن قوة الدولة الحقيقية تنبع من وحدة وتلاحم مؤسساتها مع إرادة شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي مشروع خارجي أو تنظيم مغلق أن يتغلب على عزيمة المصريين إذا ما توحدوا في مواجهة التهديدات.

ولفت "سويلم"، إلى أن ما تحقق خلال السنوات الـ12 الماضية يعكس بوضوح صلابة الإرادة الوطنية، والجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة واعية وشعب عظيم يسعى لبناء مستقبل يليق بتضحياته.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن البيان التاريخي الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو، لم يكتب فقط نهاية جماعة حكمت باسم الدين، بل دشّن لثورة ستبقى علامة فارقة في التاريخ السياسي المصري، مضيفًا أن الشعب المصري نجح في اقتلاع حكم "المرشد" من جذوره، ليبقى هذا اليوم شاهدًا على وعي وإرادة أمة لا تُكسر.

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