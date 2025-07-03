البيئة والتنمية المحلية تسلمان أكبر خلية دفن صحي في مصر بشبرامنت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بمدينة شبرامنت بمحافظة الجيزة، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة في إطار الخطة الوطنية لتطوير إدارة المخلفات الصلبة.

جاء الإعلان خلال فعالية رسمية بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة، وممثلي الجهات الشريكة، بينهم ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.

مشروع نموذجي بمعايير دولية

أكدت وزيرة البيئة، أن المشروع يُعد من أكبر خلايا الدفن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذه على مساحة 71 فدانًا، ويضم بحيرتين للتبخير بمساحة إجمالية تبلغ نحو 29.4 ألف متر مربع، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية تمتد لـ14 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أن المشروع يشتمل على مجموعة متكاملة من التجهيزات الفنية، من بينها مولد كهربائي، ولوحات توزيع، وشبكة لنقل سائل الرشيح تتضمن خطي مواسير HDPE بقطر 90 مم، بالإضافة إلى تجهيزات لرفع ونقل السوائل من الخلية إلى البحيرات، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير البيئية والفنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضافت أن خلية الدفن بشبرامنت تمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل الآمن مع المخلفات البلدية الصلبة، وتُسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي، والحد من غازات الاحتباس الحراري، ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

استثمارات متنامية لتطوير المنظومة البيئية بالجيزة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن التكلفة الإجمالية لمشروع خلية الدفن الصحي بلغت 294 مليون جنيه، وتم تزويدها بـ2 طلمبة لضخ سائل الرشيح، وشبكة مواسير دفع نفقي تضم 7 خطوط، إلى جانب بئرين لمراقبة المياه الجوفية، وغرف للمولدات والأمن، وأعمدة إنارة وخزانات مياه، ومبنى إداري متكامل.

وأشارت إلى أن محافظة الجيزة شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تطوير منظومة المخلفات، حيث تم الانتهاء من رفع نحو 365 ألف طن من التراكمات التاريخية بمنطقة كعابيش بتكلفة 63 مليون جنيه، ويجري حاليًا إنشاء مصنع شبرامنت لتدوير المخلفات بتكلفة 495 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ مدفنين صحيين في مركزي العياط وأطفيح بقيمة 125 مليون جنيه، إلى جانب تسليم معدات محطة وسيطة متنقلة بالبدرشين بقيمة 15 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلة الأولى من مدفن شبرامنت بقيمة 35 مليون جنيه.

1.25 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في محافظة الجيزة بلغ نحو 1.25 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لبناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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