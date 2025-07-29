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"الخطوة الصحيحة".. الرئيس السيسي يثمن توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين

11:23 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف الرئيس: "أؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد أو شرط".

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

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كير ستارمر الرئيس السيسي غزة فلسطين الاعتراف بفلسطين
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