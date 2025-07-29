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الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا

03:37 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

طقس شديد الحرارة- أرشفية

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء ودرجات الحرارة والظواهر الجوي على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

ويوجد كذلك نشاط رياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

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