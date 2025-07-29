كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة "بورينجر إنجلهايم" العالمية، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير الرعاية الصحية، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع حالات السكتة الدماغية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى خفض معدلات الوفاة والإعاقة الناتجة عن هذه الحالات الحرجة.

وقع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد محمد أبو الفرج سليمان، المدير الطبي لشركة "بورينجر إنجلهايم" لمنطقة شمال وشرق وغرب أفريقيا.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الشبكة القومية للسكتات الدماغية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوحيد بروتوكولات التدخل السريع وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المذكرة تتضمن تطبيق مبادرة "Angels" العالمية لتطوير وحدات السكتة الدماغية داخل 20 مستشفى حكومي كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل الطبي السريع لإنقاذ الأرواح وتقليل مضاعفات المرض.

وأشار إلى أن المذكرة تنص كذلك على تسجيل البيانات الطبية للحالات عبر منصة "resq.org"، بهدف تقييم جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة، فضلًا عن توفير الشركة للدعم الفني واللوجستي اللازم دون تحميل الدولة أية أعباء مالية.

بدوره، أعرب الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة "بورينجر إنجلهايم" في شمال وشرق وغرب أفريقيا، عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، مؤكدًا التزام "بورينجر إنجلهايم" بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني اللازم، والمساهمة في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر الطبية المصرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

شهد مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إلى جانب عدد من قيادات شركة "بورينجر إنجلهايم"، منهم السيدة مريم بشارة، مديرة الاتصالات، والدكتور طارق بركات، مدير العلاقات الحكومية.

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