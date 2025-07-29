ﻣن ھﻲ إﯾﻔﺎ ﻣﺎھر ﻧﺻﯾف اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺑﺎﻟﺟﯾزة؟

تستعد المرشحة إیفا ماھر نصیف لدخول المنافسة في انتخابات مجلس الشیوخ التي تقام خلال الأسبوع المقبل، إذ تتواجد ضمن مرشحي حزب مستقبل وطن، القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات الشیوخ 2025.

ونرصد من خلال التقریر التالي السیرة الذاتیة وأبرز أعمال المرشحة إیفا ماھر نصیف، والتي جاءت كالتالي:

إیفا، رائدة أعمال – خبيرة في مجالي النقل والتطوير العقاري، والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة "Il Cazar" للتطویر العقاري.

تعتبر إیفا ماھر نصیف إحدى أبرز القيادات النسائية في مجالات النقل البري والتطوير العقاري في مصر والمنطقة.

نشأت في بيئة تدعم الريادة والتمیّز، مستلهمة ذلك من والدھا الدكتور ماھر نصیف، أحد أبرز مؤسسي ورواد قطاع النقل والسياحة في مصر.

المؤهلات العلمية:

بكالوریوس محاسبة – الجامعة الأمریكیة بالقاهرة (2009)

شاركت خلال سنوات دراستها في دعم وتطوير الأعمال العائلية وخاصة شركة "جو باص" للنقل البري.

المسیرة المھنیة:

1. قطاع النقل البري:

بدأت مسیرتھا العملية من داخل شركة Go Bus بجوار والدھا، حیث ساھمت في تطوير خدمات النقل الجماعي من حيث الجودة والكفاءة والراحة.

لعبت دورًا محوریًا في توسع الشركة إلى السوق السعودي، وأسست فرع "جو باص – السعودیة"، لتصبح علامة تجارية بارزة إقلیمیًا.

2. قطاع التطوير العقاري:

بعد نجاحھا في قطاع النقل، اتجھت إلى العقارات، وأسست مع والدھا مشروع Go Heliopolis، وشاركت في جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ.

تشغل حاليًا منصب العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة Il Cazar، وتقود تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والتجارية في مواقع استراتیجیة داخل مصر.

المشاركات المجتمعية:

داعمة رئیسیة لحملة مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان منذ 2016.

مشاركة فعالة في دعم مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق منذ 2018.

مساهمات مستمرة في مبادرات اجتماعية وخيرية داخل دائرتھا الانتخابیة.

وفّرت وسائل نقل مجانية لمرضى السرطان في الغردقة ضمن جھود المسؤولية المجتمعية.

النشاط السياسي:

عضو في حزب مستقبل وطن، أحد أكبر الأحزاب في مصر.

عضو في أمانة حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية في 2018.

ساهمت من خلال شركاتھا في دعم مؤتمرات الشباب، من خلال توفير الدعم اللوجستي ووسائل النقل.

الرؤية والرسالة:

تؤمن بأھمیة تعزيز جسور الثقة بین المواطن ومؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمیة المستدامة.

تضع تمكين المرأة والشباب في قلب اھتماماتھا، انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الإنجازات:

تطویر مفھوم النقل القیادي لتنفیذ مشروعات عقاریة متكاملة تواكب نمط الحیاة العصري.

دعم دور المرأة في ریادة الأعمال.

قیادة جھود التحول الرقمي في شركاتھا لمواكبة أحدث النظم التشغیلیة والإداریة.

البرنامج الانتخابي (حال الترشح البرلماني):

تحویل احتیاجات المواطنین إلى مبادرات فعّالة ومدروسة.

دعم الرقمنة والإصلاح الإداري والتشریعي لتعزیز كفاءة المؤسسات.

تبني استراتیجیة متكاملة لتمكین المرأة سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا.

إصدار تشریعات داعمة للمساواة والعدالة.

دعم ریادة الأعمال النسائیة.

تعزیز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.