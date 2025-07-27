كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.

رحّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالسيد السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى روابط راسخة من الأخوّة والمصير المشترك، مشيدًا بما تشهده العلاقات من تطور في ظل توجيهات القيادتين السياسيتين، والتنسيق المتواصل بين كبار المسؤولين في البلدين على مختلف المستويات، بما يعكس الإرادة المشتركة في دفع مسارات التعاون الثنائي وتعزيزها في شتى المجالات، خدمةً للمصالح المتبادلة للشعبين المصري والسعودي.

من جانبه، أعرب السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة ومصر، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين.