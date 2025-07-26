الأرصاد تحذر من الحرارة الشديدة: الذروة يومي الأحد والإثنين المقبلين

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى في الظل 40 درجة مئوية، بينما المحسوسة 43 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، أن من المتوقع أن تكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يومي الأحد 27 يوليو والإثنين 28 يوليو 2025.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح التي يجب اتخاذها، وتشمل:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة.

2- الإكثار من شرب السوائل الباردة.

3- ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.

4- ارتداء غطاء للرأس "قبعة" في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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