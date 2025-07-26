كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن رفضه القاطع للدعوات التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفًا تلك الدعوات بأنها "مشبوهة وخبيثة"، وتهدف إلى تحميل مصر مسؤولية الحصار بدلًا من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني، من حصار وتجويع وقمع للمدنيين.

وأكد "محسب"، في بيان اليوم، أن هذه الحملات الممنهجة تأتي في إطار محاولات مستمرة لتشويه الدور المصري الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، في وقت تتحرك فيه مصر على أكثر من محور لإنهاء المأساة في القطاع، من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، وتبني مسارات سياسية تستهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مصر تدرك جيدًا خطورة تلك الحملات الإعلامية والنفسية التي تسعى جهات مغرضة من خلالها لاستغلال معاناة الفلسطينيين بهدف ضرب العلاقة بين مصر والشعوب العربية، مؤكدًا أن تلك المحاولات مصيرها الفشل.

وشدد "محسب"، على أن مصر ستظل في صلب القضية الفلسطينية، ولن تنجح أي محاولات للنيل من دورها الوطني أو من تاريخها المشرف في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة لم تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم التحديات الأمنية، إلى جانب إطلاق مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع حظيت بتأييد عربي ودولي واسع، فضلًا عن جهودها الدبلوماسية المستمرة لدفع المجتمع الدولي نحو تحركات ملموسة لإنهاء الأزمة.

وفي سياق متصل، أشاد النائب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا الخطوة بأنها تاريخية وشجاعة تعكس اتساع دائرة الدعم الدولي لحل الدولتين.

ودعا "محسب" الدول الأخرى إلى الاقتداء بهذه الخطوة، ودعم المسار العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتحرك دولي جاد لإنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة، ورفع الحصار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بما يضع حدًا للمأساة المتفاقمة التي يعيشها القطاع.

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