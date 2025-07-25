سد النهضة.. هل يتأثر سد الروصيرص حال فتح إثيوبيا لبوابات المفيض الأوسط؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير فتح المفيض الأوسط لسد النهضة على سد الروصيرص السوداني الذي يُعد أولى السدود له.

وقال "شراقي" لمصراوي، إن أثيوبيا تهدف لإجراء اختبار تجريبي للممر الأوسط للسد، وهو أمر لا يمكن تنفيذه إلا في حال امتلاء البحيرة بشكل كامل وذلك المنتظر حدوثه خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أنه حال امتلاء بحيرة سد النهضة ستقوم إثيوبيا بفتح بوابة المفيض الوسطى للسد الأمر الذي يعمل على زيادة تدفق المياه مما يزيد الضغط على سد الروصيرص الأقرب إلى سد النهضة ويهدد وجوده.

وأشار شراقي إلى أنه حال انهيار سد الروصيرص السوداني من المتوقع حدوث فيضان في المنطقة المحيطة به تهدد حياة السكان بها.