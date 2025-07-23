الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى 2050

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة ممتدة حتى عام 2050.

وتتضمن الأراضي المخصصة نحو 9 أفدنة في رأس غارب، ونحو 2000 متر مربع في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لدعم جهود تحلية مياه البحر.

وشملت القرارات تخصيص حوالي 235 فدانًا بمحافظة السويس ناحية قناة السويس، و63 فدانًا في برج العرب بمحافظة الإسكندرية لإقامة محطات التحلية.

وتمت الموافقة على تخصيص نحو 15 فدانًا بمحافظة مطروح، بمنطقة العلمين، لتعزيز البنية التحتية لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظة.

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