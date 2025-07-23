إعلان

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى 2050

06:48 م الأربعاء 23 يوليه 2025

اجتماع مجلس الوزراء أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة ممتدة حتى عام 2050.

وتتضمن الأراضي المخصصة نحو 9 أفدنة في رأس غارب، ونحو 2000 متر مربع في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لدعم جهود تحلية مياه البحر.

وشملت القرارات تخصيص حوالي 235 فدانًا بمحافظة السويس ناحية قناة السويس، و63 فدانًا في برج العرب بمحافظة الإسكندرية لإقامة محطات التحلية.

وتمت الموافقة على تخصيص نحو 15 فدانًا بمحافظة مطروح، بمنطقة العلمين، لتعزيز البنية التحتية لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظة.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء إنشاء محطات تحلية مياه البحر محطات لتحلية مياه البحر دعم جهود تحلية مياه البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)