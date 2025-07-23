ورشة عمل حول الاستزراع السمكي والطاقة المتجددة بكفر الشيخ

كتب- عمرو صالح:

عقدت وزارة الزراعة، ممثلة في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المزارع السمكية"، وذلك في أحد مواقع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ.

دعم المزارعين السمكيين ونقل التكنولوجيا الحديثة

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية دعم المزارعين العاملين في مجال الاستزراع السمكي، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر بينهم، لنقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بشكل عملي ومبسط.

كما وجّه الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، فريقًا من الأساتذة والخبراء بالمعمل إلى موقع الورشة، حيث تم تنفيذ تدريب حقلي تناول أحدث الاتجاهات العلمية في مجال الاستزراع السمكي، إلى جانب عرض حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المزارعين، مما يسهم في تحسين الإنتاج واستدامته.

استخدام الطاقة المتجددة وتحسين بيئة المزارع

شملت الورشة شرحًا وافيًا لطرق تغذية الأسماك الحديثة، واستخدام بدائل علفية صديقة للبيئة ترفع من الإنتاج وتحسن الأمان الحيوي، إلى جانب طرق الوقاية من الأمراض وتطبيق مبادئ "الصحة الواحدة" بين الإنسان والحيوان لإنتاج أسماك خالية من الأمراض.

كما تطرق الخبراء إلى كيفية الحفاظ على جودة مياه المزارع السمكية والبيئة المحيطة بها، إضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية وسبل زيادة ربحية المشروعات السمكية، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والبيوجاز الناتج عن مخلفات المزارع، بما يحقق التوازن بين رفع الإنتاج والحفاظ على البيئة.

تأتي هذه الفعالية في ضوء تكليفات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، بضرورة تعزيز الدور الإرشادي والتدريبي للمعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية.

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