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"قصور الثقافة": "المقهى الثقافي" أول مشروع استثماري للهيئة بالعلمين الجديدة

10:57 ص الأحد 20 يوليو 2025

خالد اللبان

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القاهرة- أ ش أ:

قال خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن "المقهى الثقافي"- المقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل- أول مشروع استثماري للهيئة في مدينة العلمين الجديدة، ليصبح ملتقى ثقافيا تشارك فيه جميع قطاعات وزارة الثقافة.

وقال اللبان ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الأحد- إن "المقهى الثقافي" سيضم فنونا تشكيلية ومعرضا للكتاب وهيئة قصور الثقافة، كما سيتيح كافة أنواع الكتب والمجلدات، وسيضم منفذ تسويق للحرف اليدوية والتراثية.

وأضاف أن "المقهى الثقافي" في العالمين الجديدة سيكون بمنطقة الأبراج، وسيعمل في فترة صباحية وفترة مسائية، مشيرا إلى أن خلال فترة الدراسة سيصبح مقرا لورش عمل الطلبة خلال الفترة المسائية في كافة المجالات الثقافية لتنمية المواهب ومنها التمثيل والموسيقى، معربا عن أمله أن يتم افتتاح مقرات لـ "المقهى الثقافي" في كافة المدن الجديدة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد تسلمت أول موقع لمشروعها الجديد "المقهى الثقافي– Café Cultural" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور خالد اللبان، والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

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خالد اللبان الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة
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