إعلان

إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات لـ"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم

12:23 م الأربعاء 02 يوليه 2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، 3 مقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، يتمثل الاقتراح الأول في "إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة"، على أن يتقدم كل عميل بطلب سيكون فيه متوسط الدخل والحالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف الشربيني: الخيار الثاني يتمثل في "الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة"، أمام الخيار الثالث فهو "توفير شقق بنظام التمويل العقاري".

واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرَ اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإيجار القديم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط