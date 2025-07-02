إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات لـ"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، 3 مقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، يتمثل الاقتراح الأول في "إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة"، على أن يتقدم كل عميل بطلب سيكون فيه متوسط الدخل والحالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف الشربيني: الخيار الثاني يتمثل في "الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة"، أمام الخيار الثالث فهو "توفير شقق بنظام التمويل العقاري".

واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرَ اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.





