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الصحة: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار شملت 2.8 مليون عملية بتكلفة 23 مليار جنيه

11:58 م السبت 19 يوليه 2025

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الص

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتي تمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المصرية.

قال عبد الغفار خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "نجحنا في تغطية 2.8 مليون عملية جراحية بتكلفة 23 مليار جنيه، تتحملها الدولة بالكامل".

وأضاف: "هذه المبادرة تشمل عمليات معقدة مثل جراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المرضى".

وتابع: "لا نقدم عمليات جراحية فحسب، بل منظومة متكاملة تشمل 200 مستشفى على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية لتوزيع الحالات ومتابعة المرضى بعد الجراحة، لضمان اكتمال الشفاء وتلقي الرعاية اللازمة.

أكد المتحدث الصحي أن "الإنجازات الصحية منذ 2014 حتى 2025 تمثل قفزة تاريخية"، مستشهدًا بحصول مصر على "الإشهاد الذهبي" من منظمة الصحة العالمية كأول دولة تقضي على فيروس سي.

وشدد عبد الغفار على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق منظومة صحية متكاملة"، معربًا عن ثقته في استمرار هذه الإنجازات التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

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