محافظة الجيزة: تخصيص مقر بإمبابة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري ببدء أعمال تجهيز شلتر إمبابة، ليكون مركزًا رئيسيًا لانطلاق برنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، ضمن خطة شاملة للحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالحيوانات الضالة داخل المناطق السكنية.

يأتي ذلك؛ في إطار جهود محافظة الجيزة لتعزيز الصحة العامة وتحسين البيئة.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين في عدد من الأحياء المتضررة، خاصة بعد تكرار حوادث عقر الكلاب، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وتتخذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين باستخدام طرق علمية وإنسانية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن أعمال إعادة تأهيل شلتر إمبابة بدأت فورًا عقب تعليمات المحافظ، استعدادًا لتطبيق البرنامج بطريقة آمنة ومدروسة، مشيرًا إلى أن الجيزة تُعد من أولى المحافظات التي بادرت بإنشاء شلتر متخصص لتعقيم الكلاب الضالة، بهدف تحقيق التوازن البيئي والحد من المخاطر الصحية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين وتطعيم 235 كلبًا من خلال إدارة الصحة العامة، و19 كلبًا بالتعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعقيم 15 كلبًا آخر.

كما تم تحصين وترخيص 144 كلبًا مملوكًا من خلال العيادات البيطرية، إلى جانب إصدار 46 رخصة معدنية لأصحاب الكلاب، في إطار تنظيم تربية الحيوانات الأليفة وتعزيز الوقاية من الأمراض المشتركة.

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