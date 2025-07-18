نصائح للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، في ظل موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد، مجموعة من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وعلى رأسها الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وذلك استنادًا إلى تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

تعريف وأعراض الإجهاد الحراري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرض المباشر والمطول للحرارة أو الشمس، ما يؤدي إلى أعراض تشمل:

الصداع والدوخة

التشنجات العضلية

التعرق الغزير

شحوب الجلد

الغثيان

تسارع ضربات القلب

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى نحو 38 درجة مئوية

وأشار عبدالغفار، إلى أن ضربة الشمس تُعد من الحالات الطبية الطارئة، وتحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وتكون مصحوبة بـ:

توقف التعرق

احمرار وجفاف الجلد

الهذيان أو فقدان الوعي

نوبات تشنج حادة

ونبه إلى أن هذه الحالة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

وأكد المتحدث الرسمي أهمية التعامل السريع والسليم مع هذه الحالات، موضحًا الآتي:

في حالة الإجهاد الحراري: يجب نقل المصاب إلى مكان بارد وجيد التهوية، إعطاؤه كميات وفيرة من السوائل، وتبريد الجسم باستخدام كمادات باردة.

في حالة ضربة الشمس: ينبغي تبريد الجسم فورًا بالماء البارد أو الثلج، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.

إرشادات وقائية للمواطنين

وشدد عبدالغفار على أن الوقاية هي الخيار الأفضل لتفادي المخاطر، موصيًا بـ:

الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والسكر

البقاء بعيدًا عن الشمس المباشرة خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون

استخدام القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج

ودعا المتحدث الرسمي إلى مراقبة الفئات الضعيفة صحيًا، وهم:

الأطفال

كبار السن

المصابون بالأمراض المزمنة

كما شدد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة مغلقة أو مكان سيئ التهوية خلال النهار.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

من جانبه، أكدت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ على مستوى الجمهورية، للتعامل مع أي حالات ناتجة عن التعرض المباشر للحرارة المرتفعة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

واختتمت الوزارة دعوتها للمواطنين بمتابعة النشرات الجوية بانتظام، والالتزام بالإرشادات الوقائية المعلنة، ومراجعة أقرب منشأة صحية فورًا عند الشعور بأي أعراض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، حرصًا على الصحة العامة وسلامة الجميع.

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