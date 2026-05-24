أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الصفقة المحتملة والناشئة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن التزاما واضحا من جانب طهران بعدم السعي لامتلاك أو تطوير سلاح نووي.

تفاهمات أمريكية إيرانية لبدء مفاوضات حول التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب

أشار المصدر المطلع على مسار المحادثات، للشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن "التزامات صريحة" من قِبل طهران للدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بشأن التخلي عن مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب وتجميد أي عمليات تخصيب جديدة للمادة النووية، مما يُشير إلى تحول جوهري في مسار الملف الإيراني.

إحالة ملفات مدة وقف التخصيب إلى جولات تفاوضية مستقبلية

أضاف المصدر، أنه على الرغم من الاتفاق على هذه المبادئ العامة، فإن تفاصيل وآليات كيفية إزالة المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب والمدة الزمنية المحددة لوقف عمليات التخصيب سيتم تركها بالكامل للمفاوضات المستقبلية بين واشنطن وطهران لحسم النقاط الفنية المتنازع عليها.

تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.