التحالف الوطني يطلق القافلة السادسة "إيد واحدة" في البحر الأحمر

كتب- عمرو صالح:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، القافلة السادسة من قوافل "إيد واحدة" الشاملة بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وممثلي محافظة البحر الأحمر ومدينة القصير وعدد من ممثلي مؤسسات التحالف.

استضافت مدرسة الشيخ عطا فعاليات القافلة، التي قدّمت حزمة متنوعة من الخدمات الإنسانية والتنموية لأكثر من 17 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود مؤسسات التحالف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وشارك في تنفيذ القافلة 11 مؤسسة من مؤسسات التحالف، وهي: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة الجارحي، مؤسسة مصر الخير، بنك الطعام المصري، بنك الشفاء المصري، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة الجود، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة راعي مصر.

وقدّمت القافلة 1000 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم تم توزيعها على الأسر داخل منازلهم، بالإضافة إلى خدمات طبية مجانية من خلال 8 عيادات تخصصية في الباطنة، والرمد، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية، كما تم تنظيم معرض ملابس يضم 5000 قطعة ملابس بأسعار رمزية لتمكين المواطنين من اختيار ما يناسبهم.

وشهدت القافلة جانبًا إنسانيًا وترفيهيًا مميزًا، تمثل في توزيع هدايا وألعاب على الأطفال، إلى جانب فتح باب التقديم للحصول على مشروعات توليد دخل، واستقبال طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.

وفي لفتة إنسانية تؤكد حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين، زارت معالي السفيرة نبيلة مكرم أحد البيوت في منطقة الجرف بمدينة القصير، حيث جلست مع الأسرة وتبادلت الحديث معهم حول احتياجاتهم وأحلامهم، في أجواء دافئة تعكس روح المبادرة وأهدافها المجتمعية.

تأتي هذه القوافل استمرارًا لرؤية التحالف الوطني في تعزيز التكافل المجتمعي، والوصول بالخدمات إلى المناطق الأشد احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

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