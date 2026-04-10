وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري رسالة تحذير إلى جماهيره، قبل مباراته المرتقبة اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري أمام نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيان رسمي من شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

وكتب نادي شباب بلوزداد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار التحضيرات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي ستجمع نادي شباب بلوزداد بنادي الزمالك المصري، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، جاءت الترتيبات التنظيمية كالتالي":

- تم بيع 20 ألف تذكرة خاصة بهذه المواجهة.

- بداية دخول الأنصار إلى الملعب ستكون ابتداءً من الساعة 4 عبر الأبواب رقم 2 و3 و4

- دخول أصحاب دعوات VIP عبر الباب رقم 1

- دخول أصحاب دعوات VVIP عبر الباب رقم 6

- دخول الصحافة المعتمدة عبر الباب رقم 5

رسائل تحذير من نادي شباب بلوزداد لجماهيره قبل مباراة الزمالك

وأشار نادي شباب بلوزداد في بيانه أن النادي يدعو جماهيره إلى:

- الإلتزام بالتوجيهات التنظيمية داخل الملعب

- تفادي استعمال الألعاب النارية

- عدم رمي المقذوفات

- الامتناع عن استعمال أشعة الليزر

وتأتي هذه التوجيهات، حفاظًا على سلامة الجميع، وتجنبًا لأي عقوبات قد تمس الفريق، ومواصلة تقديم الصورة الحضارية المشرفة لأنصار شباب بلوزداد المعروفة بإبداعها الدائم في المدرجات.

نتيجة مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الحالي 2025-2026، بعد الفوز على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

