السكة الحديد ترد على أنباء سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان سحب عربات قطارات VIP من خط اسوان القاهرة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيانها، الحقائق التالية:

1- في ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركة قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات حيث تم وصول 1053 عربة حتى الآن (500 ثالثة تهوية - 500 ثالثة مكيفة - 53 ثانية مكيفة) وحرصًا من هيئة السكة الحديد على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة وخاصة الجنوب فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد 94 قطارًا بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات كالتالي:

- عدد 2 قطار تالجو

- عدد 14 قطار VIP

- عدد 8 قطار إسباني مطور

- عدد 6 قطار فرنساوي مطور

- عدد 6 قطار نوم

- عدد 4 قطار ثانية فاخرة

- عدد 28 قطار ثالثة مكيفة

- عدد 26 قطار ثالثة تهوية

2- تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارًا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لان هذا العربات جديدة فقد تم استبدال عدد (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100%، ولكن خدمة قطارات الـVIP مازالت تعمل بعدد 14 قطار للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش واقصاء لأهل الصعيد فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل دائمًا في خدمة أبناء الشعب المصري وخاصة الصعيد فقد قامت الهيئة بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي وجار العمل حاليًا في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بني سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان هذا بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

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