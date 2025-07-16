كتب - محمد صلاح

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه رؤساء جميع شركات النقل والتوزيع والإنتاج الالتزام الكامل والتام بمتابعة أعمال الصيانة اللازمة لجميع المحطات؛ لتلاشي عدم حصول أي طوارئ ينتج عنها خسائر مالية أو تعرض العاملين للمخاطر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوى، أن وزير الكهرباء توعد أي مقصر أو متقاعس بحساب وجزاء عسير ممن يثبت تقصيره نتيجة اكتشاف بعض القصور في تنفيذ الصيانات والعمرات الخاصة ببعض المحطات سواء قد التوليد أو محطات المحولات٠

ووجه وزير الكهرباء، بتشكيل لجنة بكل قطاع؛ لمتابعة ورصد أعمال السلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية المتخذة بكل شركة، وتكليف الشركة القابضة لكهرباء مصر بمتابعة ما يتم بالشركات المختلفة وتنظيم مرور مفاجئ على القطاعات المختلفة.

يذكر أن بعض محطات المحولات والتوليد شهدت حدوث أعطال طارئة وحرائق ببعض المحولات بمحطات محولات العاشر من رمضان وجرجا وبعض المناطق نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وعدم إجراء الصيانة الدورية لبعض المحطات؛ مما تسبب في حدوث بعض الحوادث.

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