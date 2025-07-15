كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بدأت بالفعل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، من خلال تنظيم لقاءات موسعة في المدارس، ومراكز الشباب، ومع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن نشر ثقافة المشاركة مسؤولية وطنية، وأن بلوغ أقصى درجات التوعية هو أحد المرتكزات الأساسية لعمل الهيئة.

وكشف أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية ومعرفة المركز الانتخابي المخصص لهم، كما تم فتح الباب أمام تعديل المركز الانتخابي واختيار أقرب مقر لسكن الناخب، سواء له أو لأفراد أسرته، بحيث يصوت الجميع في مركز انتخابي واحد.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية، قبل غلق باب التعديل مؤخرًا، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات المشاركة وتعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا أنه تم إغلاق هذه الميزة اليوم للبدء في إعداد كشوف الناخبين بشكل نهائي.

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