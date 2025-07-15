وزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح هذا العام

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تلعب دورًا محفزًا عبر تقديم التسهيلات من خلال تخصيص الأراضي وتقديم الإعفاءات.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم اللوجستي والمادي، بما يساهم في تحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي معًا.

وفيما يخص محصول القمح، أوضح وزير الزراعة، أن الدولة استلمت 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي 9.5 مليون طن، مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي يبلغ 8.5 مليون طن.

وأشار إلى أن هذا التقدم يضع مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان استقرار السوق المحلي.

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