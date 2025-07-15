وزيرا الزراعة ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

كتب- محمد نصار:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، نظيره سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والسفير أمير شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والملحق التجاري الباكستاني.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان، فرص التعاون في مجالات استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتطوير البحوث الزراعية التطبيقية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر.

مصر: نقل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي

أكد الوزير علاء فاروق، ترحيب مصر بتعزيز الشراكة الزراعية مع باكستان، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على نقل خبراتها في مجالات الري واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي.

كما أشار إلى إمكانية التعاون في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة التلقيح الاصطناعي للجاموس، والتهجين بين السلالات المصرية والباكستانية، مؤكدًا أن التبادل المعرفي يمثل قيمة مضافة للقطاع الزراعي في كلا البلدين.

وفي هذا السياق، وجه الوزير، الدعوة لنظيره الباكستاني لزيارة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، للاطلاع على التجهيزات الحديثة والتقنيات المتطورة المستخدمة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية صياغة مذكرة تفاهم تغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.

باكستان: نرغب في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة

من جانبه، أعرب الوزير الباكستاني عن إعجابه بالتجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وتطبيق نظم الري المتطورة، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة المصرية في مواجهة التحديات المشتركة مثل ندرة المياه.

وأشار إلى رغبة باكستان في إقامة مزرعة نموذجية بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لتكون منصة لنقل التكنولوجيا الزراعية المصرية إلى الأراضي الباكستانية.

كما أعرب عن اهتمامه بالتعاون في زراعة وتصنيع القطن، وتطوير إنتاج الأرز البسمتي والقمح، مؤكدًا أن باكستان حققت مؤخرًا قفزات إنتاجية كبيرة في هذه المحاصيل.

وأشار كذلك إلى أن بلاده أوشكت على الانتهاء من برنامج حكومي لتتبع الأمراض الحيوانية وإنشاء مناطق خالية منها، مما يفتح المجال أمام زيادة صادرات اللحوم الباكستانية بأسعار تنافسية عالميًا، بعد اعتمادها من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

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