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وزير الصحة: المناطق الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأفقر والأقل تعليمًا

12:01 م الإثنين 14 يوليه 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن أعلى معدلات الإنجاب في مصر تُسجل في المناطق الأكثر فقرًا والأقل تعليمًا، وهو ما يعكس أهمية دور التعليم والتنوير.

خلال ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسكان، اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن القضية السكانية ليست قضية عدد فقط، بل تتعلق بالخصائص السكانية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع والأسرة.

وأضاف، أن دور الدولة هو مساعدة الأسر على اتخاذ القرار الإنجابي الذي يتناسب مع قدراتها، لافتا إلى أن تحسين الخدمات الصحية، وتقدُّم التعليم، وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة من العمل، جميعها عوامل تساعد الأسرة على اتخاذ القرار الصحيح بشأن الإنجاب.

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خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اليوم العالمي للسكان
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