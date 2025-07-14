النقل تناشد المواطنين التصدي لظاهرة رشق القطارات بالحجارة

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، المساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا السلوك يُعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب.

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