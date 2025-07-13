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الجبهة الوطنية: لدينا خطة شاملة لتحفيز الشباب للمشاركة في الانتخابات

08:27 م الأحد 13 يوليو 2025

السيد القصير أمين حزب الجبهة الوطنية

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كتب- عمرو صالح:
قال السيد القصير أمين حزب الجبهة الوطنية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد من الإجراءات لضمان منافسة شريفة وحرة بنظرة حضارية.

وأضاف "القصير"، في تصريحات صحفية، أن النموذج التشاركي بين قِيادات الأحزاب أثبت نجاحه، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية كان يؤكد منذ البداية على توسيع المشاركة السياسية والتفاهم حول القضايا الوطنية من أجل مصر.

وأكد القصير، أهمية ممارسة الحق الدستوري بشكل راقٍ ومنظم، ودعم توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز دور الشباب والمرأة، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة الأحزاب في توعية الشباب وزيارتهم للمشروعات القومية لتعريفهم بالدور التنموي للدولة.

وأوضح القصير، أن هناك خطة إعلامية مشتركة لتحفيز المشاركة، مع انتظار اجتماع رابع لمتابعة تنفيذها في مقر التحالف الاجتماعي، بدعوة من حزب مستقبل وطن.

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حزب الجبهة الوطنية السيد القصير انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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