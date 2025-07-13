كتب- محمد أبو بكر

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة آمنة ومحفزة له على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن مصر تمتلك بنية تشريعية جاذبة للاستثمارات، خاصة الأجنبية، إلى جانب توافر كوادر بشرية ماهرة ومدربة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

استقبل الوزير، اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة يزاكي مصر للأنظمة الكهربائية، برئاسة المهندس أحمد بديوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث أوجه التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، وذلك في إطار التوسع الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده مصر.

اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك لدعم جهود التدريب المهني وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع خطة الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المهارات الفنية والإدارية للعمالة الوطنية.

استعرض وفد الشركة تفاصيل مشروعها الجديد في مصر، مشيرًا إلى أنه تم وضع حجر الأساس لأول مصنع تابع للشركة في يناير 2024، على مساحة 67 ألف متر مربع، بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 30 مليون يورو.

أوضح الوفد أن المصنع سيوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 500 فرصة غير مباشرة تشمل مهندسين وإداريين وفنيين، مؤكدًا أن نسبة 100% من الإنتاج ستُوجَّه للتصدير إلى كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا، بحجم صادرات متوقعة تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا.

أكد الوزير جبران دعم الوزارة الكامل للمشروعات الجادة التي توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تعزيز التدريب التقني وفقًا لأحدث المعايير الدولية لضمان مواكبة احتياجات المستثمرين من الكفاءات المهنية المؤهلة.