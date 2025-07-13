كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة، والظواهر الجوية على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

حالة الطقس لمدة 72 ساعة من الأحد حتى الثلاثاء

يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة من اليوم وحتى الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار ورطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما يوجد نشاط رياح من الأحد 13 يوليو إلى الثلاثاء 15 يوليو على بعض شواطئ السلوم، ومطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسرعة الرياح بين (45:30 كم/ س) وارتفاع الأمواج (2.25:1.5 متر).

ويوجد اضطراب ملاحة بحرية من الأحد 13 يوليو إلى الثلاثاء 15 يوليو على مناطق من خليج السويس وسرعة الرياح (50:30 كم/ س) وارتفاع الأمواج بين (2.5:1.5 متر).

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