كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2025/2026.

وقد استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة، حيث بلغت إيرادات النشاط 24.585 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25.3% مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي السابق 2024/2025، مع استهداف تحقيق صافي ربح يبلغ 14.858 مليار جنيه.

وعلى مستوى الموازنة المستقلة للشركة القابضة، تم استهداف تحقيق إيرادات بقيمة 5.959 مليار جنيه وصافي ربح قدره 5.1 مليار جنيه، بزيادة 34.2% عن موازنة العام الماضي.

وأكد الفريق كامل الوزير، أهمية تطوير قطاع النقل البحري والبري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وربط الموانئ بالمراكز الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية شاملة لتحديث هذا القطاع من خلال تعزيز كفاءة الأسطول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أفضل استغلال للموارد، مع التوسع في تسويق وترويج الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، لا سيما في مجال نقل الركاب.

وفي إطار خطة تحديث أسطول النقل الجماعي، تم التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة (أتوبيسات وميني باصات) موزعة بين شركات شرق وغرب الدلتا وشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).

كما شمل التحديث شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لصالح شركة النيل لنقل البضائع، إلى جانب رفع كفاءة ورش الصيانة ومحطات الخدمة.

وتسعى الشركة القابضة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين معايير السلامة والأمان، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.

وشهدت السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير والإصلاح المؤسسي، تمثلت في تحديث البنية التحتية، وإصلاحات هيكلية، وتطوير الموارد البشرية، وهو ما انعكس في حصول الشركة على 3 شهادات دولية للجودة:

- ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة

- ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية

- ISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية

كما تم تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، تضمنت تطبيق منظومة ERP المالية والموارد البشرية، ونظامًا للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب، ونظام أرشفة إلكترونية، إلى جانب أنظمة رقمية لمتابعة التشغيل والفواتير، وتطبيقات مخصصة للإدارة العليا، ولمتابعة مخالفات السائقين، وتقييم الأداء الوظيفي وفق معايير الجدارة.

وقد حصلت الشركة القابضة على 6 شهادات لحقوق الملكية الفكرية من وزارة الاتصالات عن بعض التطبيقات الإلكترونية المطورة داخليًا، بما في ذلك تطبيقات متابعة الأصول، والحالة الفنية للمعدات والآلات.

وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ مشروعات لتطوير الأرصفة وتعميق الموانئ وتحديث معدات الحاويات، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بمقدار 390 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب تطوير المستودعات وساحات التخزين، والتوسع في المشروعات اللوجستية.

وسعيًا لتعظيم العائدات وتحقيق استدامة الموارد، فعلت الشركة نشاط الاستثمار العقاري عبر استغلال الأصول غير المستغلة، وطرحت عددًا من الأراضي للاستثمار، بالإضافة إلى حصولها على حقوق إدارة وتشغيل موقفي بلبيس بالسلام والعبور بجوار جامعة بنها، مع شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإنشاء مشروعات إدارية وتجارية.

وفي إطار حصول الشركة على رخصة سياحة فئة (أ)، تم اتخاذ خطوات لتطوير نشاط السياحة من خلال تسجيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات تسويقية، وإنشاء بوابة إلكترونية لحجز برامج الحج والعمرة، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي، ودراسة تقديم خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة بالمحافظات.

كما ساهمت الشركة القابضة في تأسيس عدد من الشركات الجديدة والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، والموانئ، والنقل الجماعي، من بينها:

- الشركة المصرية للمناطق اللوجستية

- شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية

- شركة ميناء برنيس البحري

- شركة ميناء جرجوب البحري

- شركة أكتا للنقل الجماعي

- شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد

- الشركة المصرية للأتوبيس الترددي

وعلى مستوى الشراكات الدولية، وقعت الشركة عدة مذكرات تفاهم مع كيانات إقليمية وعالمية، من أبرزها:

- التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي

- مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية

- الشراكة مع شركة MSC السويسرية

- التعاون مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط

- التفاهم مع شركة "ميرسك" لدعم إعادة تدوير السفن وفق المعايير الدولية

- تأسيس شركة "الوحدة للتنمية الصناعية" للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن

وتأكيدًا على التزامها بدعم جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، نفذت الشركة القابضة للنقل البحري والبري مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، من خلال توفير أسطول من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، بما يحقق نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الآمن والمستدام.

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