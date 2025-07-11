كتب- محمد شاكر:

عقدت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أجمعوا على دعم قيادة النقابة وهيئة مكتبها ومجلس إدارتها على ما قاموا به من جهد كبير، وما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية، توجت بالتعديلات الأخيرة للائحة الداخلية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وقد أشاد أعضاء الجمعية العمومية بعدد كبير من إنجازات النقابة التي تحققت مؤخرا، ومن بين الإنجازات التي تحققت مؤخرا توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وإعداد بروتوكولين مماثلين مع مكتبة الإسكندرية ونقابة الفنانين التشكيليين، كذلك الانفتاح على التعاون الدولي الذي شهد توقيع بروتوكول مع اتحاد كتاب رومانيا، وزيارات متبادلة بين رئيس النقابة وسفيرة رومانيا في القاهرة، حضرهما أعضاء هيئة المكتب في النقابة، لمناقشة دعم أواصر التعاون بين الجانبين.

وكذلك استقبال عدد من القيادات العربية من بينهم رئيسي اليمن ولبنان السابقين ووزراء أردنيون ولبنانيون وعراقيون، فضلا عن كبار مبدعي العالم العربي، وعدد من مبدعي إسبانيا والدومنيكان وغيرهم.

وقد توقف الحضور كثيرا أمام المشروع الصحي الذي ترعاه النقابة والذي يتيح علاج عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بسقف علاجي يصل إلى ثمانين ألف جنيه سنويا، فضلا عن صرف أدوية العلاج للأمراض المزمنة، والأمراض الطارئة، وغيرها من الخدمات العلاجية والصحية المتميزة.

وتستعد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لإقامة المؤتمر الموسع حول مستقبل الثقافة العربية، والذي يشارك فيه صفوة المفكرين والمبدعين والتنفيذيين المصريين، ويقدم أكثر من سبعين ورقة عمل تقيم الواقع الثقافي الحالي، وتقترح حلولا لعدد من مشكلات الثقافة في مصر، وترسم خريطة مستقبلية للثقافة العربية في دائرة تكون مصر مركزها.

كما أكد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الكتاب علي دعمهم الكامل للقيادة السياسية وشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

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