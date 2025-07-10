كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الضحك والبشاشة صفة إنسانية عظيمة كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نافياً ما يشاع عن أنه كان دائم الحزن.

وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "دي إم سي": "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوشاً ضحوكاً، ولكن بحدود الاعتدال، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده".

وأوضح الشيخ الجندي أن هناك مفهوماً خاطئاً منتشراً عن شخصية النبي، مشيراً إلى أن البشاشة والابتسامة كانتا من سماته الكريمة التي يجب على المسلمين الاقتداء بها في حياتهم.

وتطرق الجندي إلى موضوع مصير العباد يوم القيامة، مؤكداً أن خطاب الله للعبد يدخله في دائرة الأمن والأمان، بينما هناك فئة لن يكلمهم الله ولا ينظر إليهم.

وأشار إلى أن "من يكلمهم الله يوم القيامة هم أهل الرحمة، أما الذين يتجاهلهم الله ولا يزكيهم فهذه علامة على غضبه عليهم وعذاب أليم ينتظرهم".

وشدد الجندي على أهمية الالتزام بمنهج الاعتدال في كل شيء، كما كان عليه الحال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الجدية في أمور الدين والتبسم في معاملاته مع الناس.