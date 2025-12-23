مباريات الأمس
إعلان

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

كتب : مصراوي

12:59 ص 23/12/2025
أحرز محمد صلاح وعمر مرموش أهداف مباراة منتخب مصر اليوم في المباراة التي أقيمت ضد زيمبابوي في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

سجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 64، أما صلاح أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع.

وبعد انتهاء المباراة شارك محمد صلاح صورة تجمعه بعمر مرموش على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

