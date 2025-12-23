أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

محمد صلاح 8.7 من 10.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

أحرز محمد صلاح وعمر مرموش أهداف مباراة منتخب مصر اليوم في المباراة التي أقيمت ضد زيمبابوي في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

سجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 64، أما صلاح أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع.

وبعد انتهاء المباراة شارك محمد صلاح صورة تجمعه بعمر مرموش على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.