أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي
كتب : مصراوي
أحرز محمد صلاح وعمر مرموش أهداف مباراة منتخب مصر اليوم في المباراة التي أقيمت ضد زيمبابوي في منافسات كأس الأمم الأفريقية.
أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي
سجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 64، أما صلاح أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع.
وبعد انتهاء المباراة شارك محمد صلاح صورة تجمعه بعمر مرموش على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفاز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.