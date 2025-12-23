

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات مع روسيا أصبحت قريبة جدا من نتيجة حقيقية.

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأمريكيين، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.

وأجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين في فلوريدا.

وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا، إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.

وفي تجمع مخصص للدبلوماسيين الأوكرانيين، قال زيلينسكي: "كل شيء يبدو جديرا بالاهتمام هذا عملنا نحن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشير إلى أننا قريبون جدا من نتيجة حقيقية".

وأكد زيلينسكي، أن المفاوضين كانوا ‍يعملون على خطة من 20 نقطة، طرحها المبعوثون الأمريكيون، والتي ظلت قيد المناقشة لأسابيع بعد أن تعرضت مسودة أولية لانتقادات من الأوكرانيين والأوروبيين على اعتبار أنها تميل أكثر ‍من اللازم لصالح ⁠روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "ليس كل شيء مثاليا في هذه الخطة، ولكنها موجودة".

و‍كانت الضمانات الأمنية، التي تسعى أوكرانيا إلى الحصول عليها للحماية من أي عمل عسكري روسي في المستقبل بمجرد توقف القتال، قيد النقاش بالإضافة إلى خطة ‌للتعافي الاقتصادي لأوكرانيا.

وتحدث زيلينسكي في ‍وقت لاحق في ‍خطابه الليلي عبر الفيديو، وقال إن القضية الأساسية هي تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على "الحصول على ‌رد من روسيا، واستعداد حقيقي من جانب موسكو للتركيز على شيء آخر غير العدوان".

وأوضح أن استمرار الضغط على الكرملين أمر حيوي للحد من قدرة موسكو على شن الحرب.

وتابع: "خفض سعر النفط الروسي والعقوبات العالمية القوية واستمرار أشكال الضغط الأخرى هي ما يمكن أن يكون مقنعا".

وشدد على أنه هذا العام، ⁠تم بالفعل الكثير لتقليص الأموال المتاحة لآلة الحرب الروسية، وفقا لسكاي نيوز.