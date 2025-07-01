لميس الحديدي: "ارحموا شيرين وأنغام.. "لا تهرسوا فنانًا لدعم آخر"

كتبت -داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الضجة الأخيرة المحيطة بحفلات الفنانتين شيرين عبدالوهاب وأنغام، داعية إلى "الرحمة" وإنهاء المقارنات السلبية التي تُفسد العلاقات بين النجوم والجمهور.

أشارت الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON ، إلى أن حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في مهرجان موازين بالمغرب، والذي جاء بعد غياب تسع سنوات، كان "غير موفق" رغم الحضور الجماهيري الكثيف.

وأوضحت الحديدي، التي أكدت حبها وتقديرها لشيرين وصوتها، أن جزءًا من الغناء كان "بلاي باك"، ما أثار انزعاج جزء كبير من الجمهور المغربي، مؤكدة أن هناك مقاطع فيديو تُوثق هذا الانزعاج، معقبة: دافع البعض عن شيرين، مشيرين إلى وعكة صحية ألمّت بها وإصرارها على الغناء، بينما ذكر المايسترو الخاص بها أن أغنيتين فقط تم تقديمهما بنظام "بلاي باك".

انتقدت الحديدي بشدة "القسوة الشديدة" التي صاحبت الدفاع عن شيرين، والتي تحولت إلى حملة ضد الفنانة أنغام.

وقالت إن البعض روّج لاتهامات بأن أنغام تقف وراء حملة ضد شيرين عبر "لجان إلكترونية" بدافع الغيرة، واصفةً هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها".

وكشفت لميس الحديدي أنها اتصلت بأنغام للاطمئنان عليها، لتفاجأ بأنها في المستشفى منذ عدة أيام، معبرة عن استيائها الشديد من الحملة القاسية التي تتعرض لها أنغام وهي في هذه الظروف الصحية، مؤكدةً على ضرورة وجود علاقات إنسانية بين الإعلاميين والفنانين.

وجهت الحديدي نداءً للجمهور والمتابعين بوقف مقارنة النجوم ببعضهم البعض، محذرةً من أن ذلك يخلق "حالة من العداوة التي تفسد العلاقات"، مشددة على أنه "لا يمكن دعم فنان مهم على حساب تدمير فنان آخر بالحجم ده".