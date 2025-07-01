كتب - محمد صلاح:

خفضت مصر كميات الطاقة الكهربائية الموردة إلى الأردن لتسجل، أمس وأمس الأول، 175 ميجاوات، مقابل 400 و350 ميجاوات، بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بحسب مسؤول بارز بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار المسؤول، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى وجود تنسيق مستمر مصري أردني لتأمين الاحتياجات من الكهرباء والغاز للبلد الشقيق.

ولفت إلى أن انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس، والتزام المواطنين بترشيد الاستهلاك، ساهم أيضًا في توفير القدرات التي يتم توريدها للجانب الأردني، والتي تكون خلال ساعات الذروة والليل.

ونوّه إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد لطرح مناقصة جديدة لاختيار استشاري عالمي يتولى مهام رفع كفاءة خط الربط الكهربائي مع الأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات، خاصة أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطة لزيادة القدرة ثلاث مرات على مرحلتين، مقارنة بالسعة الحالية البالغة 550 ميجاوات، والتي يتم تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999.

وتسعى مصر، في الوقت ذاته، إلى تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تُنَفَّذ حاليًا مشروعًا ضخمًا للربط مع السعودية بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات على مرحلتين، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات خلال صيف 2025.

وأوضح أن هناك برنامجًا زمنيًا تم وضعه بين الجانبين لتنظيم عمليات الربط وتوفير الميجاوات اللازمة، خاصة في ظل استقرار وانتظام العمل بخط الربط الكهربائي طابا - العقبة، المشغل الرئيسي للشبكتين المصرية والأردنية.