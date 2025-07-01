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"الأمن الغذائي الصحي".. استراتيجية التموين لمواجهة سوء التغذية بين الأطفال

06:10 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تطبّق مفهوم "الأمن الغذائي الصحي"، من خلال برامج مثل إضافة حمض الفوليك إلى رغيف الخبز، وتحديث بطاقات التموين لضمان عدالة التوزيع وتقليل الفاقد الغذائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الأنيميا في مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الاستراتيجية الغذائية تُعد ترجمة للإرادة الوطنية، مشددًا على أن "المسؤولية لا تقتصر على توفير السلع، بل على توفير غذاء آمن وصحي".

تجدر الإشارة إلى أن هناك دراسة مصرية حديثة (2024) صادرة عن المعهد القومي للتغذية، تشير إلى أن 43% من الأطفال المصريين يعانون من أحد أشكال سوء التغذية (سمنة أو تقزّم أو أنيميا).

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شريف فاروق وزير التموين رغيف الخبز الأمن الغذائي الصحي مصطفى مدبولي
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