لجنة الفرز بحماة الوطن تنتهي من اختيار المرشحين لانتخابات الشيوخ

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الفرز بحماة الوطن اجتماعًا بحضور قيادات الحزب، لوضع اللمسات الأخيرة بشأن اختيار المرشحين لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.

جاء ذلك عقب عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، شهدت لقاءات مع مرشحي حماة الوطن المقرر الدفع بهم في السباق الانتخابي، وفي ضوء ما استقر عليه الحزب من بعض الضوابط في الاختيار.

وأنهت اللجنة اجتماعاتها، على أن يتم الإعلان عن أسماء مرشحي حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع الدوائر في القريب العاجل، بناءً على ما تم التوافق بشأنه.

وفي ذات السياق، أعلن قيادات حماة الوطن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالحزب، لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة، بداية من فتح باب تلقي طلبات الترشح، وصولًا إلى إعلان النتيجة النهائية.