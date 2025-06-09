كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/6/9/2801052

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