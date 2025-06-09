"الصحة": جهود مستمرة للحد من وفيات السرطان ضمن "100 مليون صحة"

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لمكافحة الأورام السرطانية وتقليل معدلات الوفاة الناتجة عنها، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، التي تشمل سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، وذلك ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأوضح "عبد الغفار"، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للمرض، مما يسهل فرص العلاج ويقلل من الأعباء المادية والنفسية المصاحبة للمراحل المتقدمة من السرطان.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن حملة توعوية شاملة بجميع محافظات الجمهورية، تركز على الوقاية من مسببات السرطان، وأبرزها التدخين الذي يُعد من العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة.

خطوات الكشف المبكر

1- يبدأ المواطن بملء استبيان إلكتروني عبر موقع "100 مليون صحة" أو من خلال الاتصال بالخط الساخن، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية.

2- الاستبيان يحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة والتي تحتاج إلى فحص دوري.

3- في حال وجود عوامل خطورة مثل التاريخ العائلي أو التدخين، يتم توجيه الشخص لإجراء الفحوصات الأولية.

4- إذا أظهرت النتائج احتمالية الإصابة، يُحال المريض لاستكمال الفحوصات في المستشفيات المشاركة بالمبادرة، بإشراف طواقم طبية مؤهلة ومدربة.

وأكد "عبد الغفار"، أن هذه المبادرة تُعد إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة في تحسين مؤشرات الصحة العامة، مشددًا على أن الكشف المبكر هو الأداة الأهم في رفع معدلات الشفاء وتقليل المضاعفات.

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