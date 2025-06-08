القاهرة - أ ش أ

وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتطبيق معايير الجودة لضمان الاستمرار في تحسين طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين، والتي شهدت تنوعا خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير لانتظام سير العمل وسرعة التعامل مع بلاغات المشتركين وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بجانب التواصل تليفونيًا مع عينة عشوائية من المشتركين المسجلين بدفاتر الأعطال على مستوى الجمهورية، واستفسر منهم عن جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتوافر المهمات الكهربائية اللازمة.

واطمأن عصمت على انتظام عمل مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى، ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام الإجازة؛ لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات، في ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

كما تابع تواجد العاملين بأعداد كافية، وخطة عمل وتوزيع فرق الدعم والطوارئ الاحتياطية على مستوى كل شركة خلال أيام العيد، وكذلك مد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة 10 مساءً، وعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار خطة عمل القطاع؛ لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد.

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