"الزراعة" تكشف أسعار تذاكر حدائق الحيوان خلال أيام العيد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حدائقها قد استقبلت خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك حوالي 38,446 زائر، لحدائق الحيوان الإقليمية في 5 محافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك توجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للاهتمام بالحدائق التابعة لها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية لهم، وتوفير سبل الراحة والسلامة.

وأشار الأقنص إلى أن حديقة الأسماك بالزمالك قد استقبلت خلال أول يومين حوالي 3,500 زائر، بينما استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية 15,903 زائرين، وحديقة الحيوان بكفر الشيخ 9,233 زائرًا، وحديقة الحيوان بالفيوم 3,700 زائر، كما استقبلت حديقة الحيوان ببني سويف 3,400 زائر، وحديقة الحيوان بالشرقية 2,710 زوار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أهمية هذه الحدائق كمتنفس للمواطنين في هذه المحافظات، للتنزه وقضاء أوقات طيبة، خاصة خلال الإجازات والأعياد، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بهذه الحدائق، كما تم إعداد خطة لمواجهة الزحام على البوابات، وزيادة عدد المنافذ وتخصيص منافذ جديدة لتسهيل الدخول، فضلًا عن تعزيز أعداد العاملين على البوابات.

وأضاف أن تلك الحدائق تفتح أبوابها أمام زوارها من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

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