يبدأ اليوم.. برنامج احتفال "القومي للطفل" بعيد الأضحى المبارك

كتب- محمد شاكر:

يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.

حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض والورش الفنية المتنوعة منها:

برنامج الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

-يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض "الأراجوز".

-عرض "المهرج".

-يوم الأربعاء الموافق ١١ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض عرائس "الماريونت".

-عرض فريق "بنات وبس" الاستعراضي.

-يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض المهرج.

-عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم.

-يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض "الأراجوز".

-عرض عرائس "الماريونت".

ثانيا: برنامج الاحتفالات بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم:

-يوم الاثنين الموافق ١٦ يونيو:

-نادى السينما.

-نشاط رياضي.

-عرض "مسرح عرائس".

-عرض "عرائس ماريونيت".

-ورش فنية متنوعة.

-يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو:

-حفل توقيع كتاب.

-نشاط رياضي.

-عرض "مسرح عرائس".

-عرض "عرائس ماريونيت".

-ورش فنية متنوعة.

علما بأن جميع الأنشطة المقدمة مجانية.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ15 جنيهًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري

ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة