بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

كتب- أحمد الجندي:

يقدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

الجدير بالذكر، أن المحافظون ونوابهم صلاة شهدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث امتلأت الساحات بالمصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لصباح العيد، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرحة والتكبيرات التي صدحت في أرجاء المساجد والساحات، مما أضفى بهجة خاصة على هذه المناسبة المباركة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف سير الصلاة في جميع المحافظات، حيث أكدت من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية انتظام أداء الصلاة وعدم رصد أي مخالفات، مما يعكس مدى التزام المصلين بالتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الوزارة لضمان خروج الشعائر بالصورة اللائقة التي تليق بجلال المناسبة وبهاء الحدث.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين